Borghetto, i carabinieri incontrano la cittadinanza: prosegue il progetto “Ascoltiamoci”

Borghetto. Prosegue il progetto “Ascoltiamoci”, iniziativa finalizzata alla promozione della sicurezza dei cittadini, attivata dall’Arma dei carabinieri, presso il Centro Ragazzi di via Trilussa di Borghetto S. Spirito.

Il prossimo appuntamento (si ripete ogni terzo mercoledì del mese) è previsto domani, mercoledì 20 febbraio 2019, alle 15. Nell’occasione, il comandante della stazione di Borghetto S. Spirito, luogotenente Roberto Milano, incontrerà la cittadinanza ed i ragazzi per ascoltare richieste, ricevere segnalazioni, dare consigli.

La collocazione del punto d’ascolto presso il Centro Ragazzi darà inoltre l’opportunità ai più giovani, come già avvenuto nella prima occasione, di interfacciarsi con l’Arma dei carabinieri, in un contesto familiare, che potrà favorire un’interazione sicuramente positiva.

“L’Arma dei carabinieri ed in particolare il luogotenente Roberto Milano dimostrano una costante disponibilità ad incontrare la cittadinanza e a svolgere attività di prevenzione che risulta fondamentale anche per la popolazione giovanile. Lo sportello presso il Centro Ragazzi è un’occasione per incontrare le Forze dell’ordine e ricevere indicazioni e consigli sui comportamenti adeguati da tenere per sentirsi sempre sicuri, in ogni circostanza”, ha dichiarato il sindaco Giancarlo Canepa.