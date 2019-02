Borghetto e Toirano in lutto per la scomparsa di Laura Maria Raina

Borghetto Santo Spirito. La comunità di Borghetto Santo Spirito è in lutto per la scomparsa di Laura Maria Raina, medico specialista in neurochirurgia. Aveva 47 anni.

Originaria di Torino, si era trasferita in Liguria per svolgere la professione al Santa Corona di Pietra Ligure. E ligure, precisamente di Borghetto Santo Spirit, è anche il marito, Enzo Messina.

Dopo aver abitato a Toirano, da qualche tempo la coppia viveva a Ivrea.

Il funerale si terrà lunedì 18 febbraio nella chiesa di San Martino a Toirano, in orario ancora da definire.