Borghetto, auto dei carabinieri si guasta e prende fuoco: salvi i militari a bordo

Borghetto Santo Spirito. Intervento dei vigili del fuoco, intorno a mezzanotte, a Borghetto Santo Spirito per un incendio divampato in via Parioli.

Ad andare in fiamme un’auto dei carabinieri, andata distrutta. Secondo quanto riferito a dare origine al rogo sarebbe stato un guasto: i militari a bordo, accortisi che qualcosa non andava, sono riusciti a fermarsi e ad abbandonare il veicolo prima che fosse invaso dal fumo.

Fortunatamente non i registrano feriti o intossicati.