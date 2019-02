Borghetto, al via i lavori sul riscaldamento dell’asilo comunale e l’adeguamento del campo sportivo

Borghetto Santo Spirito. Prenderanno il via nelle prossime settimane i lavori per la sistemazione dell’impianto di riscaldamento dell’asilo nido comunale di via Milano a Borghetto Santo Spirito.

L’amministrazione del sindaco Giancarlo Canepa ha assegnato l’appalto per la sostituzione degli attuali termoconvettori con termosifoni più moderni.

Sempre nelle prossime settimane verrà effettuata l’asfaltatura del piazzale adiacente la caserma dei carabinieri, nei pressi della rotatoria tra via Leonardo Da Vinci e corso Raffaello.

Infine, il Comune ha deciso di partecipare al bando dell’ufficio per lo sport della presidenza del consiglio dei ministri per l’erogazione di fondi da destinare agli interventi di manutenzione del campo sportivo comunale.

“I fondi per la messa a norma dell’impianto elettrico del campo sportivo comunale (per l’ottenimento del certificato prevenzione incendi) sono già stati stanziati dall’amministrazione e vincolati – spiega il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Luca Angelucci – Tuttavia, abbiamo deciso ugualmente di partecipare al bando con la speranza di poter risparmiare parte di queste risorse (circa il 70 per cento della somma totale)”.

Sono stati temporaneamente rimandati, invece, i lavori per la sistemazione dei campetti di gioco situati accanto all’istituto comprensivo di via Trilussa.