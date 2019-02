Boissano, escursionista ferita in zona impervia: vigili del fuoco mobilitati

Boissano. Soccorsi mobilitati per un’escursionista ferita in una zona impervia sulle alture di Boissano, lungo il sentiero che porta alla chiesa di San Pietrino. A lanciare l’allarme, intorno alle 13,20, è stato il marito della donna che stava camminando insieme a lei.

Per raggiungere la coppia si sono mobilitati i vigili del fuoco del distaccamento finalese e, ovviamente, le operazioni sono seguite e monitorate dalla sala operativa del 118 che ha allertato l’ambulanza della Croce Bianca di Borghetto.

Secondo le prime informazioni, fortunatamente, la persona ferita avrebbe una contusione ad una gamba, ma non sarebbe in gravi condizioni. Vista la zona impervia dove è avvenuto l’incidente, per recuperare l’escursionista è stato mobilitato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che l’ha raggiunta intonro alle 14,30, in concomitanza con le squadre da terra.

La donna sarà trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure e gli accertamenti del caso.