Regione Liguria ha presentato oggi alla Bit – Borsa Internazionale del Turismo di Milano la campagna di promozione per il 2019, dedicata al “Made in Liguria”.

Sarà un anno di particolare impegno e presenza in tutti i maggiori eventi di settore, fiere e workshop, e di potenziamento della promozione dell’immagine della Liguria sui social e non solo. Riparte dai risultati molto positivi degli ultimi tre anni e comincia dalla Bit di Milano con uno stand, allestito dall’Agenzia di promozione turistica “In Liguria”, che dispone di una superficie di 160 mq e ospita una ventina di operatori regionali. Già fissati 700 appuntamenti con operatori di tutto il mondo.

Foto 2 di 2



“Il 2019 – ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti – sarà l’anno record per l’arrivo dei crocieristi, che aumentano ogni anno e hanno già superato i due milioni. Le cinque terre totalizzano più di quattro milioni di presenze. Dopo il ponte Morandi abbiamo bisogno di far sapere che la Liguria è ancora bella, è ancora raggiungibile, è praticabile come e più di prima. Il golfo del Tigullio sarà di nuovo collegato con Portofino dal prossimo aprile, i lavori vanno avanti giorno e notte. Ci prepariamo ai ponti di primavera con tutta la Liguria in grande spolvero. Siamo ottimisti, siamo fiduciosi, siamo sicuri che chi verrà da noi troverà una grande stagione ricca di eventi e di tutta la bellezza che la Liguria sa offrire. Il calo di prenotazioni che abbiamo subito, con tutto quello che è successo, è naturale. Stiamo ripulendo il Tigullio, tutti gli yacht sono stati tolti dal mare, partirà rapidamente l’operazione fondali programmata dal ministero dell’ambiente. Se tutti ci rimbocchiamo le maniche, compreso chi si lamenta troppo, forse riusciamo a raggiungere buoni risultati insieme”.

“Abbiamo avuto risultati fantastici nel 2017 – ha detto l’assessore al turismo Gianni Berrino – e, al netto di tutto ciò che è successo, anche nel 2018. Per confermare e rafforzare questa base abbiamo raddoppiato il budget di Agenzia in Liguria per il 2019, per far arrivare ovunque il messaggio che la Liguria accoglie i turisti anche quest’anno, che si raggiunge come prima e, se qualcosa è cambiato, è cambiato in meglio grazie agli investimenti dei privati e ai prodotti nuovi che stiamo creando: puntiamo, come dice un claim, sul “Mare verde della Liguria”, quindi su una nuova integrazione tra il mare e l’ingente patrimonio naturalistico di tutto il territorio regionale che può aggiungere attrattività alla base del turismo balneare che rimane la più importante nei numeri. A questo si aggiunge l’attrattività della nostra capitale culturale e artistica, che è Genova”.

“Abbiamo appena brindato al successo di immagine e di promozione del festival di Sanremo e già siamo qui a Milano – ha detto il Commissario di Agenzia In Liguria Pierpaolo Giampellegrini – l’Agenzia sta schiacciando sull’acceleratore, con tante iniziative di promozione e una campagna 2019 particolarmente impegnativa. Noi siamo consapevoli di avere un territorio unico al mondo da vendere sul mercato globale, e alcuni asset ineguagliabili nel campo del turismo culturale, del turismo attivo e nel settore dell’enogastronomia, che uno studio recente ha confermato essere trainante. Abbiamo tante carte e ce le vogliamo giocare bene, in perfetta collaborazione con le nostre imprese. Lo vediamo già qui a Milano, con venti operatori presenti al nostro stand e un numero di richieste di adesione anche maggiore”.