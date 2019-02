Bergeggi, i carabinieri più vicini ai cittadini: nuovo servizio di ascolto nell’ex Centro Sociale Anziani

Bergeggi. Al via oggi martedì 19 febbraio, a Bergeggi, il nuovo servizio di ascolto dell’Arma dei carabinieri. I militari del comando di Spotorno saranno presenti ogni terzo martedì del mese dalle 10 alle 11 presso i locali dell’ex Centro Sociale Anziani, nell’edificio comunale di Via De Mari, per incontrare i cittadini.

Lo scopo del nuovo servizio sarà quello di raccogliere segnalazioni e indicazioni di vario genere nonchè esporre problematiche personali alle Autorità in un luogo accogliente e vicino al cittadino.

“Una bella iniziativa, quella dei carabinieri, che va nella direzione di avvicinare le forze dell’ordine ai cittadini – commenta il sindaco Roberto Arboscello – soprattutto quelle persone più fragili come gli anziani che in caso di problemi dovrebbero muoversi con non poche difficoltà per recarsi al comando di Spotorno. Un ringraziamento al comandante Voena e a tutto il comando di Spotorno, per la lodevole iniziativa e per l’assidua presenza sul nostro territorio”.