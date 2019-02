Battelli (M5S): “I soldi ai piccoli comuni non impattano su bilancio, Bozzano non trovi scuse”

Varazze. “I 400 milioni di euro che il governo del ha destinato ai comuni sotto ai 20.000 abitanti, tra i quali Varazze, alla quale andranno 100.000 euro, non impattano assolutamente sui bilanci comunali. Non si tratta, infatti, di spesa corrente ma in conto capitale quindi si può spendere senza problemi. Allora voglio dire al nostro sindaco Bozzano, che alla stampa ha detto che è in corso una valutazione proprio su questo, di non accampare scuse e trovare subito una destinazione per quei soldi visto che i lavori dovranno iniziare entro il 15 maggio, pena la revoca dello stanziamento”.

Così, su Facebook, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera, il ligure Sergio Battelli del M5S, ribatte alle parole di oggi del sindaco di Varazze Alessandro Bozzano, con un botta e risposta sul finanziamento concetto per la località varazzina.

“D’altra parte l’amministrazione comunale ha l’imbarazzo della scelta visto lo stato in cui versa il nostro territorio” aggiunge il parlamentare pentastellato.

“In una città a 5 Stelle, come mi piacerebbe diventasse Varazze, decisioni del genere si prenderanno non solo collegialmente ma coinvolgendo i cittadini. Così, magari, si eviteranno in futuro ecomostri come quelli di piazza Dante. Il nostro programma per le prossime elezioni partirà proprio dalla democrazia diretta. La nostra città è prima di tutto nostra e deve essere ripensata a misura di giovani, famiglie, anziani. Non dimentichiamolo” conclude Battelli.