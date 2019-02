Basket, Fiat Torino contro Antibes: una sfida da Serie A oggi ad Alassio

Alassio. È nato tutto nel giro di pochissimi giorni ed organizzare non è stato semplice ma oggi Alassio ospita, per la terza volta da quando è in attività la Pallacanestro Alassio, un match da Serie A con carattere internazionale.

Oggi al Palaravizza alle ore 17, con ingresso gratuito, scendono in campo la Fiat Torino a Sharks Antibes che approfittano dello stop dovuto agli incontri delle nazionali per tenersi in allenamento e provare nuove soluzioni da riproporre nei rispettivi massimi campionati.

“È stato tutto improvviso e ringraziamo la Fiat Torino per aver pensato a noi della Pallacanestro Alassio per questo appuntamento dove le squadre si incontreranno a metà strada. Ci spiace di aver pubblicizzato poco l’evento ma i tempi sono stati molto ristretti però abbiamo cercato di diffondere alle società limitrofe e ai nostri tesserati che avranno l’occasione più unica che rara di vedere la vera Serie A in Liguria. Dopo aver organizzato per due anni il match tra Casale e Monaco ora sarà la volta di Torino e Antibes e questo non può che farci piacere” dichiarano i dirigenti alassini.