Basket Ceriale: la prima squadra spera nei playoff, Under 16 avanti tutta

Ceriale. Il termine imminente dei gironi della stagione regolare rappresenta l’occasione per tracciare un resoconto dell’andamento delle varie categorie impegnate nei rispettivi campionati da parte della società Basket Ceriale.

Partendo dalla prima squadra, impegnata nel campionato di Promozione, si osserva ultimamente una flessione a livello di risultati, dovuta per lo più al fatto di aver incontrato le due capolista per tre volte nelle ultime quattro partite. I cerialesi allenati da Porro e Graziani non hanno comunque demeritato a livello di gioco, ma hanno pagato dazio all’esperienza di Riviera dei Fiori Imperia e Fortitudo Savona, squadre rodate e ben strutturate che da anni ormai lottano per la vittoria finale.

Il Ceriale ha poi vinto sabato scorso a Vado Ligure una partita fondamentale per restare terzo a pari merito con Bordighera e giocarsi le chance di playoff nella fase ad orologio.

L’Under 18, sebbene ancora lontana dalla fine del proprio girone di ritorno, si sta mantenendo in zona playoff. La vittoria all’ultimo respiro a Sanremo contro una diretta concorrente fa avvicinare ancora di più i biancoverdi a questo obiettivo, non facile da pronosticare ad inizio stagione visto che l’intera rosa è sottoleva, nella maggior parte dei casi di ben due anni.

Notizie positive giungono dagli Under 16 allenati da Romano a Giordano che stanno continuando il proprio cammino senza intoppi: sono ben dodici le vittorie in altrettanti incontri per i due volte campioni regionali, imbattuti ormai da quasi due anni che ora aspettano la fase ad orologio per definire la griglia playoff e conoscere gli avversari degli altri gironi.

Da segnalare anche l’ottimo momento del settore minibasket, che sta continuando a crescere numericamente e sta avvicinando molti ragazzi alla pallacanestro. Si contano squadre per ogni categoria e questo fa ben sperare per il futuro del movimento cestistico cerialese.