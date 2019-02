Baseball, Cairese: bilancio in parità per gli Under 15, la gioia di un successo per gli Under 12

Cairo Montenotte. Continua il cammino del Baseball Club Cairese nei campionati indoor.

Domenica 10 febbraio l’undicesima giornata della Western League è passata dal palazzetto dello sport di Cairo, dove erano presenti le formazioni di Mondovì, Grizzlies Torino, Avigliana Bees, Rookies Grizzlies Torino e la Cairese padrona di casa.

I valbormidesi nel primo incontro riescono ad impensierire la formazione monregalese che risolve la partita con un fuoricampo da tre punti nell’ultima ripresa che sancisce la vittoria dei temutissimi ragazzi di Mondovì col punteggio di 6 a 3. Nel secondo incontro i Grizzlies permettono ai liguri di siglare un solo punto lasciando intuire che saranno i protagonisti della giornata a punteggio pieno.

Se a contare si inizia da uno, la Cairese a uno c’è, visto che i giovani biancorossi ottengono la loro prima vittoria contro la formazione Rookies dei Grizzlies, per molti versi simili ai cairesi per simpatia e per inesperienza, belli da vedere: la vittoria arriva all’ultimo inning sul risultato di 9 a 9, quando l’ultimo attacco biancorosso riesce a realizzare i tre punti decisivi. Il risultato è ottenuto con il contributo di tutta la rosa ed è bella l’esplosione di gioia mista ad incredulità di tutti i ragazzi.

Nell’ultima gara l’Avigliana Bees conferma il suo stato di forma vincendo sui valbormidesi e concedendo un solo punto.

Nel corso della giornata i cairesi hanno schierato in campo esterno Baccino, Sechi, Bogliolo coordinati da Chiarlone, in prima base il rientrante Giuria, in seconda si sono alternati Luisi e De Bon, in terza base Secci, in interbase Apicella, a difesa del lanciatore Gabbani, Ricci e Ciarlo mentre a casa base Pettinato; inoltre hanno usufruito del sostegno di Pacenza, presente anche se infortunata.

Bella giornata di sport la Cairese continua il suo cammino di crescita e già si possono apprezzare notevoli miglioramenti; prezioso il contributo di Chiarlone e Giuria che come veterani danno sicurezza alle giovani leve.

Domenica 17 febbraio si va ad Torino, dove i biancorossi incontreranno le formazioni di Boves, Grizzlies Torino, Rho e Seveso.

Trasferta a Moncalieri per gli Under 15 nella Next Generation Winter Ball, nella quale i biancorossi si sono confrontati con i pari età dell’Aosta e del Rho.

I cairesi nel primo incontro con l’Aosta si schierano con Franchelli sul monte, Davide Torterolo dietro al piatto, Bussetti in prima base, Garra in seconda, De Bon interbase, Andrea Torterolo in terza base, Raddi e Toffanello a difesa del campo esterno. Partita equilibrata e solo al terzo inning si muove il risultato: è l’Aosta a segnare quattro punti. I biancorossi non tardano a reagire prima riempiendo le basi con Garra, Buschiazzo, Leoncini e De Bon, che sono poi spinti a casa dalle valide di Davide Torterolo e Rozio; ottima prova di orgoglio che si completa contenendo l’ultimo attacco valdostano che mette in base i punti per effettuare il sorpasso; con tre eliminazioni al piatto Andrea Torterolo spegne le mazze avversarie e chiude il risultato sul 6 a 5 per i cairesi.

Nel secondo incontro stesso copione, ma risulterà più penalizzate la partenza incerta che frutta quattro punti per il Rho al primo inning. Bussetti e De Bon tentano di trascinare i biancorossi, ma le loro quattro valide sono le sole prodotte dalle mazze cairesi e sulle basi restano i punti dell’eventuale sorpasso lasciando al Rho la vittoria per 8 a 7.

Sicuramente positivo il bilancio della giornata, come ha commentato lo staff tecnico: “Buona la prova dei lanciatori, mentre nel box di battuta è mancata continuità. Troppo poche le valide segnate, poca grinta nel box di battuta, c’è ancora molto la lavorare e quanto emerge da queste giornate ci dà indicazioni per concentrarci sulle nostre lacune. Ma la squadra sta crescendo”.

Prossimi impegni per i nati 2004 domenica 17 febbraio a Sanremo, dove è previsto anche l’esordio della formazione seniores, mentre sempre a Sanremo, sabato 23 febbraio, si terranno le selezioni per la rappresentative liguri.

Nella foto sopra: la formazione Under 12

I risultati della Western League:

La panchina Under 15

Under 12 al saluto con i Grizzlies

La panchina Under 12