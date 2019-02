Baracca a fuoco a Varazze: intervento dei vigili del fuoco

Varazze. E’ ancora in corso l’intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze per l’incendio ad una baracca divampato intorno alle 16:00 di oggi pomeriggio.

Secondo quanto appreso, il rogo si è sviluppato in un deposito di attrezzi in via Vignetta, sulle prime alture della località del levante savonese, per cause ancora in via di accertamento. Stando alle prime informazioni non ci sarebbero persone rimaste ferite o intossicate.

E’ stato il fumo sprigionato dalle fiamme a far scattare l’allarme, con il rapido intervento dei pompieri.