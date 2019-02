Balneari, Cna Savona: “Bene le misure per il settore, ma continua la battaglia contro le aste”

Savona. Proroga di quindici anni delle concessioni e sospensione del canone demaniale per le spiagge danneggiate dalla mareggiata di fine ottobre saranno i temi che verranno oggi discussi in Camera di Commercio alle ore 17.00 in presenza di imprese del settore, dei Comuni costieri e dell’assessore al Demanio della Regione Liguria, Marco Scajola.

All’incontro, organizzato da CNA Savona, prenderanno parte anche alcuni parlamentari liguri e il coordinatore nazionale di CNA Balneatori, Cristiano Tomei.

Dopo il saluto di apertura del Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Luciano Pasquale, e il saluto ai partecipanti di Paola Freccero, Presidente provinciale di CNA Savona, si entrerà nel vivo dell’incontro trattando di argomenti quali le Vidimazioni delle concessioni per permettere il prolungamento delle concessioni e dell’importante ruolo dei Comuni costieri e le istanze per la sospensione del pagamento dei canoni demaniali annuali.

“CNA Balneatori è il primo sindacato ad aver affermato la non inerenza della Direttiva Bolkenstein al comparto balneare italiano – sottolinea Giovanni Botta, delegato CNA Balneatori Savona –. CNA, prende atto delle misure atte ad allontanare il pericolo delle aste ma certamente proseguirà la sua azione affinché quanto detto divenga definitivo per dare certezza al futuro delle imprese del settore”.