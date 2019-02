Autonomia, Regione Liguria apre il confronto con le parti sociali

Liguria. Si è svolto ieri pomeriggio nella sede di Regione Liguria l’incontro del presidente Giovanni Toti e della vicepresidente Sonia Viale con le parti sociali, finalizzato all’elaborazione della richiesta per l’autonomia amministrativa e legislativa che verrà portata il mese prossimo all’attenzione del ministro competente. Erano presenti i capigruppo del Consiglio regionale, i rappresentanti di sindacati, associazioni di categoria, camere di commercio e autorità portuali.

“Dopo la delibera in Giunta di due settimane fa e il lavoro degli assessorati – ha detto Toti – siamo passati da una fase di enunciazione di principio a un piano operativo per l’autonomia differenziata che tratteremo con il Governo e il Ministero degli affari regionali. Cerchiamo la massima condivisione con le categorie e le parti sociali. Sarà un percorso differenziato rispetto a quello del gruppo ‘di testa’ di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che dovrebbe arrivare a una sintesi intorno al 15 di questo mese: loro presentano un pacchetto di richieste più corposo, noi ci limiteremo a quattro macroaree che sono però di primaria importanza per la nostra regione, ossia infrastrutture e portualità, ambiente, salute, scuola e lavoro. Se la trattativa con le regioni di testa andrà bene, porteremo le nostre richiesta a Roma a marzo, tra tre o quattro settimane. Non vogliamo scrivere un libro dei sogni, vogliamo trovare una strada praticabile e concreta per l’autonomia: meno burocrazia e una politica più vicina ai cittadini”.

“L’obiettivo ultimo della richiesta di autonomia – aggiunge la vicepresidente Viale – è quello di poter incidere in modo positivo e concreto sulla vita delle persone, ad esempio sotto il profilo del miglioramento dei servizi o dello snellimento delle procedure, e quindi dei tempi, della burocrazia. Chiedere maggiore autonomia non significa meno rigore, meno verifiche o controlli ma significa una forte assunzione di responsabilità nei confronti dei cittadini. La prossima settimana saranno avviati i tavoli tecnici tematici di confronto non solo con i rappresentanti delle parti sociali ma anche delle amministrazioni locali e di tutte le forze politiche, con l’auspicio – conclude – che ciascuno possa dare il proprio contributo, anche per iscritto, per poter arrivare all’elaborazione di un documento finale condiviso che Regione presenterà ufficialmente al governo per l’avvio della trattativa”.

I tavoli tematici con le parti sociali, i capigruppo del Consiglio regionale e i sindaci avranno luogo il 14, 15, 20 e 21 febbraio.