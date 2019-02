Arti marinare nelle scuole primarie savonesi: a lezione con Assonautica

Savona. Assonautica anche quest’anno prosegue gli incontri in aula con i bambini delle scuole primarie. Il primo è avvenuto lunedì 11 febbraio presso la “Callandrone” di Piazzale Maroni, che appartine all’Istituto Comprensivo Savona IV.

I soci del gruppo “Arti marinare” sono stati accolti con entusiasmo dagli alunni e dalle insegnanti delle terze classi. Si è parlato della rosa dei venti e della bussola, prossimamente seguirà un altro incontro per approfondire gli argomenti.

Nel periodo di apertura del “Presepe in riva al mare” di Assonautica le lezioni si erano svolte presso la sede durante le visite delle scolaresche, che sono state molto numerose. Ora continueranno nelle aule delle Scuole primarie, in orari concordati con gli insegnanti tramite la segreteria di Assonautica Provinciale di Savona.

Gli argomenti ed il modo in cui verranno trattati saranno differenziati in base all’età degli alunni. Si insegneranno nodi marinari e segnalazioni nautiche, si parlerà di bandiere, della rosa dei venti, dell’orientamento in mare ma anche dell’inquinamento, con la proiezione di video riguardanti il mare e la sua salvaguardia.

“Per imparare a rispettare il mare è necessario conoscerlo ed amarlo ed è con questo obiettivo che i soci di Assonautica del Gruppo Arti Marinare continuano a prodigarsi gratuitamente per sensibilizzare i bambini”.

“Alunni ed insegnanti dimostrano un grande interesse per questa materia. Educare i bambini all’amore per il mare è fondamentale se si vuole sperare di avere un domani degli adulti responsabili e rispettosi dell’ambiente” afferma Assonautica.