Arcobaleno: doppio quarto posto per Stefano Pasquato agli Italiani Master

Savona. Doppio appuntamento indoor nel fine settimana appena trascorso per i portacolori dell’Atletica Arcobaleno Savona.

Ai campionati italiani Master in quel di Ancona e doppia “medaglia di legno” per l’indomito sprinter Stefano Pasquato, in gara nella categoria M35. In competizioni dall’elevato livello tecnico Stefano raccoglie un ottimo quarto posto sui 60 metri, corsi in 7″29. Anche il crono realizzato sui 200 metri è sicuramente positivo (23″55) e frutta un piazzamento analogo, ma qui c’è forse un pochino di amarezza perché forse il bronzo era più raggiungibile.

Rappresentativa regionale ligure a Modena, con molti atleti dell’Arcobaleno in pista e pedane.

Molto bene le ostacoliste. L’allieva Anabel Vitale si conferma su crono di 8″71 a suggello di un’ottima stagione indoor e chiude in terza posizione tra le Allieve. Sempre sui 60 ostacoli nella gara Junior Martina Armenia conquista il secondo posto correndo a ritmo di primato personale in 9″55. Si migliora anche Benedetta Barroero che sigla 9″70 e giunge quarta. Nella gara maschile lo junior Alessio Manfredi corre in 9″16.

Ottima prova nel salto in lungo per Lorenzo Zanona, terzo posto a soli 5 centimetri dalla vittoria e 6,77 che suggella il nuovo record personale indoor dell’atleta. Sempre nel lungo Francesco Girardi non trova la pedana giusta e termina sesto con 6,13, mentre l’allievo Thomas Marello realizza un buon 6,35.

Nello sprint torna in gara Luca Biancardi che realizza 7″20 sui 60 piani nella gara riservata agli junior, mentre l’allievo Mirko Morando termina la prova in 7″62.