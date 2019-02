Arcobaleno: Aurora Bado e la squadra Allieve trionfano nel cross regionale

Savona. Atletica Arcobaleno impegnata ad Ancona per i campionati italiani assoluti indoor e a Caniparola, frazione di Fosdinovo, per la seconda prova regionale del campionato di società di cross valida anche per l’assegnazione dei titoli individuali di campione regionale.

Ad Ancona grandissima Stefania Biscuola. La mezzofondista biellese seguita da coach Andrea Bello è riuscita a portare a compimento un’impresa non semplice, confermandosi ai vertici degli 800 italici.

Prologo con un impegno non soddisfacente sui 1.500 corsi il sabato: Stefania non sente ancora questa gara. Fatica eccessiva nel tenere ritmi non proibitivi e metà gara in solitudine, solo per portare a casa un ottavo posto con un tempo lontanissimo dalle sue possibilità.

Una notte per recuperare e per caricarsi come una molla ed ecco la finale degli 800. Una lucidità di gara impressionante, la prontezza di inserirsi in buona posizione già al termine del primo giro. A lungo terza Stefania viene superata negli ultimi 100 metri anche da Elisa Coiro (Fiamme Azzurre) che cerca di agguantare la compagna di squadra Elena Bellò. Biscuola reagisce e va a superare Joyce Mattagliano, portacolori dell’Esercito che termina la gara in quarta posizione. Per Stefania è una grande medaglia di bronzo, che premia il suo carattere e la sua continuità. Per l’Atletica Arcobaleno un nuovo motivo di felicità.

Nello Spezzino, a Caniparola, cross regionale valido quale seconda prova del campionato di società e decisivo anche per l’assegnazione dei titoli individuali.

In campo femminile Aurora Bado domina incontrastata la gara delle Allieve. Al quarto posto Aurora Tagliafico, quinta Federica Marelli e sesta Marina Marchi: piazzamenti che suggellano la vittoria del team savonese anche nella classifica per società.

Tra le Junior buon quarto posto di Damiana Facen e settimo di Ilaria Gollo. La squadra termina in seconda posizione.

Nella gara per le Assolute miglior piazzamento per Laila Francesca Hero che termina in settima posizione. La squadra conquista la medaglia d’argento.

Nella classifica combinata l’Atletica Arcobaleno è prima, unica formazione in grado di portare punteggi nelle tre differenti gare.

Tra i maschi gli Allievi terminano in sesta posizione, mentre gli Junior, grazie agli ottimi piazzamenti di Mohamed Saqat (secondo), Samir Benaddi (terzo), Andrea Di Molfetta (quinto) e Luca Anselmo (decimo), si impongono nella classifica per team.

Tra gli Assoluti un’ottima prestazione per Samuele Angelici che porta a casa una splendida medaglia d’argento. Bene anche Vincenzo Stola (sesto) e Corrado Bado (settimo). La formazione Arcobaleno chiude in seconda posizione alle spalle della Cambiaso Risso.

Anche la classifica combinata maschile frutta un ulteriore argento, con soli 2 punti di distacco (54 a 56) rispetto ai campioni regionali 2019 del Trionfo Ligure.

Nella foto sopra: gli atleti dell’Arcobaleno al cross

Il podio Allieve nel cross

Nelle foto sotto: Stefania Biscuola