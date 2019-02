Arcieri 5 Stelle, ottimi risultati al campionato regionale indoor

Savona. Si è svolto domenica 3 febbraio al Palacus di Genova il campionato regionale indoor di tiro con l’arco. Grandi soddisfazioni per gli Arcieri 5 Stelle, presenti con i loro migliori atleti.

Nell’arco olimpico Seniores successo per Gianmaria Losi; quarto posto per Saber Ben Fekih Ali. Nella categoria Juniores femminile argento per Veronica Zuffi; lei e le compagne Marta Aschero e Giulia Delfino, giunte a ridosso del podio, conquistano il titolo a squadre.

Prossimo appuntamento sabato 23 e domenica 24 febbraio con i campionati italiani targa a Rimini, che vedranno presenti cinque portacolori della Compagnia Arcieri 5 Stelle.

Losi, Ben Fekih Ali e Zuffi parteciperanno alla competizione individuale e le Juniores (Zuffi, Aschero e Delfino) come squadra.