Aperture domenicali, M5S di Varazze contro l’Ascom cittadino: “Da loro cattiva informazione”

Varazze. “Leggiamo le preoccupazioni di Ascom Confcommercio Varazze sulle chiusure domenicali. Ci teniamo a precisare che la legge in discussione alla Camera non ha ancora affrontato i passaggi parlamentari però… Su un totale di 52 domeniche, prevediamo che gli esercizi commerciali possano decidere di tenere aperto per un massimo di 26 domeniche, in base alle esigenze e ai picchi di afflusso, come il periodo dei saldi o periodi di maggior turismo, in base ad accordi tra la regione, gli enti locali e le varie associazioni di categoria”. Così il Movimento 5 Stelle di Varazze replica alle dichiarazioni dell’associazione di categoria.

“Delle 12 festività (Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell’Angelo, Anniversario della Liberazione, Festa del lavoro, Festa della Repubblica, Ferragosto, Tutti i Santi, Immacolata Concezione, Natale e Santo Stefano) invece, sono 4 i giorni in cui si potrà tenere aperto, sempre con accordi della regione, mentre nei restanti giorni tutti i lavoratori potranno godersi le feste in famiglia. Per esempio, su Varazze si potrà accordarsi per Ferragosto, picco del lavoro estivo. Allo stesso tempo, potremo ripopolare quei centri storici che ad oggi sono ad appannaggio della grande distribuzione: le attività presenti nei centri storici e gli esercizi di vicinato infatti sono esentati dall’applicazione di questa norma” ribadiscono dal Movimento 5 Stelle di Varazze.

“Non vogliamo che tutti i negozi siano chiusi la domenica, ma prevediamo piuttosto un sistema di deroghe per fare in modo che tutti possano avere la possibilità di gestire al meglio i loro tempi di apertura e chiusura. Spiace vedere la cattiva informazione anche da chi invece rappresenta delle categorie importati come il commercio. Questo governo sta lavorando tantissimo per gli imprenditori” concludono i pentastellati varazzini.