Aperte le iscrizioni al Superenduro 2019: tappa a Pietra Ligure

Pietra Ligure. Dopo l’annuncio del calendario Superenduro 2019, con le quattro tappe di Pietra Ligure, Punta Ala, Lerici e Abetone, tutto è pronto per l’apertura delle iscrizioni sia per le gare mtb che per quelle e-bike.

Da ieri, 20 febbraio, alle ore 10.00 sul sito superenduromtb.com è attivo il pulsante iscrizioni, che rimanderà direttamente alle pagine delle singole gare sul portale endu.net dove sarà possibile registrarsi.

Anche quest’anno ci si può iscrivere all’intero circuito in una soluzione unica, con un notevole risparmio di tempo e di denaro. Diversamente si può scegliere di acquistare una tappa alla volta alle stesse condizioni della passata stagione.

L’unica differenza riguarda uno sconto riservato a tutte categorie femminili, i cui numeri sono in netta crescita negli anni, che potranno beneficiare dell’agevolazione sia nell’acquisto della gara singola online, che in loco.

Il 2019 sarà una stagione dove non mancheranno anche importanti novità.

Dopo l’introduzione delle categorie federali nel 2018, che ha offerto una fetta del palcoscenico a nuovi atleti soprattutto nelle categorie amatoriali, quest’anno è il momento di un’altra variazione nel regolamento davvero tanto dibattuta e non solo in Italia. A partire dal 2019, infatti, il superenduro cambia approccio alle prove libere: sarà infatti possibile mettere le ruote sul percorso di gara esclusivamente il sabato, il giorno prima della competizione.

“È un grande cambiamento, che comporta una vera e propria rivoluzione nel modo in cui i rider e le squadre dovranno affrontare ogni singola gara e anche l’intera stagione, ma siamo convinti che questo aumenterà ancora di più lo spettacolo e la partecipazione” dichiara Enrico Guala di Superenduro. Maggiori dettagli sull’iniziativa arriveranno a breve in un comunicato specifico.

Non resta che vivere i giorni di apertura delle iscrizioni tenendo a mente che due delle quattro prove, Pietra Ligure e Abetone, sono tappe valevoli come EWS qualifier, dove tutti gli iscritti all’ESO (Enduro Sport Organization), potranno acquisire punti del EWS Global Ranking, aumentando le possibilità di rappresentare la propria nazione al Trophy of Nations di Finale Ligure.