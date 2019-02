Albisola Superiore. Non aveva sue notizie da diversi mesi e così questa mattina il suo medico curante ha deciso di rivolgersi alla polizia municipale. E quando si sono recati presso la sua abitazione, la macabra scoperta.

Era deceduta da circa sei mesi la donna di 96 anni, Alba Peirano, rinvenuta praticamente “mummificata” nella sua abitazione di via Siri ad Albisola Superiore. Sul posto, insieme agli agenti di polizia locale, anche i carabinieri della stazione locale. All’arrivo dei soccorritori, l’anziana era riversa sul divano.

di 7 Galleria fotografica Anziana ritrovata "mummificata" nel suo appartamento









Insieme all’anziana vivevano, nella stessa abitazione, anche il figlio di 56 anni ed il nipote di 22 anni (quest’ultimo affetto da disabilità). La loro posizione è al momento al vaglio degli inquirenti.

Maggiori elementi per ricostruire la vicenda con precisione arriveranno anche dall’esame autoptico: il sostituto procuratore Giovanni Battista Ferro, che coordina le indagini, ha incaricato il medico legale Marco Canepa di effettuare gli accertamenti necessari. Secondo la prima ipotesi, tuttavia, si tratterebbe di una morte per cause naturali.