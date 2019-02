Antonello Venditti ad Alassio: si apre la vendita online dei biglietti per il concerto

Alassio. Ticket in vendita online su TicketOne, oggi (20 febbraio 2019), a partire da mezzogiorno, per l’atteso concerto di Antonello Venditti ad Alassio al Riviera Music Festival edizione 2019, organizzato da Dallapartedellamusica Srl presso il Porto Luca Ferrari, Marina di Alassio.

Ecco la conformazione dei biglietti con le varie proposte: “Gold Package” 140 (+ diritti di prevendita); poltrona numerata – Categoria 1 – 90 euro (+ diritti prev.); poltrona numerata – Categoria 2 – 70 euro (+ diritti prev.); posto in piedi (unico) 32 euro (+ diritti prev.).

L’esclusivo pacchetto “Gold Package” comprende: un biglietto nei posti migliori nel settore platea; accesso area Gold Package comprensivo di accesso all’area concerto da ingresso riservato dalle 19 (altri spettatori 19.30); un invito per accedere all’ospitalità pre-show (dalle 19 alle 20,45) con area Street Food & Beverage all Inclusive a cura del

Consorzio Macramè (la eccellenze della ristorazione alassina).

E ancora: un pass laminato e cordino da collezione; un tour poster numerato limited edition creato esclusivamente per gli acquirenti del pacchetto; staff dedicato in loco e ingresso riservato con personale di accompagnamento; servizio account dedicato per soddisfare al meglio ogni richiesta prima dello show: segreteria@strobecenter.com.