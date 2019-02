Andora. Un fine settimana da tutto esaurito nelle strutture ricettive e extraricettive di Andora grazie all’Italian Laser Cup, una competizione velica nazionale che ha visto confrontarsi nelle acque di Andora più di 380 equipaggi provenienti da tutta Italia e dall’estero. Un impatto positivo sull’economia turistica fuori stagione di Andora se si pensa che per ogni giovane velista ci sono due o tre accompagnatori fra famigliari e tecnici. Per l’occasione, l’associazione Albergatori ha attivato un numero di prenotazione unico per agevolare il contatto con le strutture che hanno realizzato appositamente pacchetti soggiorno.

Andora ha colto al volo l’opportunità presentandosi ai visitatori con spiagge in ordine rese ancor più attrattive dalle splendide condizioni climatiche. L’evento ha garantito un ritorno di immagine alla località ponentina.

“Da due giorni la Federazione Italiana Laser sta diffondendo bellissime immagini di Andora del nostro mare sui suoi canali nazionali, anche con riprese con il drone che hanno valorizzato la nostra costa – hanno dichiarato soddisfatti il sindaco Mauro Demichelis e l’assessore allo Sport Paolo Rossi – E’ il successo di un lavoro di squadra compiuto dal Circolo Nautico Andora, dal Comune di Andora e dall’ AMA che gestisce il porto turistico che è stato preferito ad altri per le caratteristiche tecniche e per i servizi messi a disposizione. Un febbraio, dedicato allo sport che si è aperto con il Rally Ronde Val Merula, altro evento di grande livello utile all’economia locale”.

La stagione sportiva di Andora proseguirà con un altra importante manifestazione sportiva organizzata dal Comune di Andora in collaborazione con l’Asd Andora Race. Si tratta degli Internazionali di Italia MTB Series che, con l’Andora Race Cup, aprono il circuito italiano Cross Country MTB debuttando per la prima volta ad Andora l’ 1,2 e 3 Marzo 2019.

“Una competizione di livello, sostenuta dal Comune e coordinata dal Ct della Nazionale Mirko Celestino con il team dell’Andora Race, con i quali condividiamo l’idea che lo sport possa essere un importante volano turistico e di promozione del territorio. Il periodo scelto, climaticamente favorevole, farà scoprire ai campioni di cross country e ai loro accompagnatori la bellezza e la qualità tecnica dei nostri sentieri.” – conclude Demichelis

Foto messe a disposizione federazione Italiana Laser e ufficio stampa comune Andora