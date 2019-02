Andora, successo per il ballo in maschera della terza età

Andora. Ad Andora la voglia di divertirsi non ha età. Sono passati pochi giorni dalla festa di San Valentino organizzata per festeggiare le più di 200 coppie andoresi che hanno superato i 50 anni di matrimonio, e il Carnevale è esploso al Centro Sociale di Andora, con una festa organizzata dall’assessore Patrizia Lanfredi.

In tantissimi, assessore compreso, hanno accettato la sfida di animare un ballo in maschera scatenato che non teme la prova delle coronarie.

“Una festa riuscita anche grazie all’entusiasmo dei partecipanti che si sono messi in gioco entrando nello spirito del Carnevale – ha sottolineato l’assessore Patrizia Lanfredi – Sono contenta che i Centri sociali di Andora siano divenuti luoghi di ritrovo che offrono momenti di divertimento coinvolgenti in un clima famigliare”.