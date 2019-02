Andora premia i diplomati di medie e superiori che si sono distinti per meriti scolastici

Andora. Studiosi, studentesse e studenti diplomati delle scuole medie e superiori di Andora premiati per meriti scolastici. Ieri pomeriggio, nella sala consiliare di Palazzo Tagliaferro, si è tenuta la quinta edizione della “Giornata dello Studente”: una iniziativa nata con l’amministrazione Demichelis, che ha visto coinvolte complessivamente più di 150 persone, in un pomeriggio di festa e di congratulazioni per le eccellenze delle ragazze e dei ragazzi andoresi.

“Si tratta di una giornata molto importante in cui Andora festeggia i suoi ragazzi e li premia con un riconoscimento concreto per l’impegno che hanno dimostrato nello studio – ha sottolineato il sindaco Mauro Demichelis – Risultati che non passano inosservati e che ci auguriamo siano di sprone anche agli altri ragazzi che preparano alla maturità o all”esame delle scuole medie”.

Nel corso del pomeriggio sono stati assegnati vari riconoscimenti e premi e sono stati ufficializzati i vincitori del Concorso letterario Città di Andora.

“Un evento dedicato alla valorizzazione dell’importanza della preparazione scolastica per la formazione della persona: i ragazzi e le ragazze che ho avuto l’onore di premiare rappresentano il futuro del nostro paese – aggiunge Daniele Martino, consigliere all’istruzione – Si tratta di andoresi e studiosi che ci rendono orgogliosi di appartenere a questa comunità”.

Hanno ricevuto un assegno di studio le ragazze e i ragazzi che hanno conseguito lo scorso anno il diploma di licenza media ossia Marta Bastieri, Matilde Casalino, Giada Gariglio, Allegra Preve, Valentina Salati e Fabio Stiantoni.

Un assegno di studio e una pergamena di merito hanno ricevuto anche coloro i quali si sono diplomati alla maturità lo scorso anno scolastico. Nel dettaglio, si è trattato di Rebecca Anselmo, Emiliamariapia Balzano, Gianmarco Basso, Lorenzo Bertola, Valentino Bianchi, Sara Bottazzi, Nicolò Bruna, Denis Cambria, Martina Denegri, Michael Fiorile, Beatrice Gibilaro, Stella Leuzzi, Sara Maghella, Massimo Mantovani, Alessia Marcianò, Sofia Meini, Ginevra Mignano, Chiara Morini, Laura Nicolini, Vanessa Oneglio, Matteo Pusceddu, Federica Presbulgo, Hermann Rubiano, Alexa Scola, Anastasiya Stepanova, Simona Tamagnini, Alexandru Vasile e Giorgio Vozzella.

In collaborazione con il Lions Club “Andora-Valle del Merula”, guidato dal presidente Bruno Zanoni, hanno ricevuto un encomio anche le ragazze e i ragazzi di seconda media che si sono distinti nel concorso internazionale Lions “Un Poster per la Pace”. Gli otto premiati sono stati Gaia Piovano, Noemi Simeone, Asia Di Latte, Valentina Vruna, Emanuele Zola, Fabio Collalto, Irene Brignoli e Annalisa Parodi.

Alcuni ex studenti della scuole medie di Andora e alcuni docenti hanno ricevuto un encomio pubblico per il loro lavoro storico svolto in occasione dell’intitolazione del Largo Caduti Andoresi della Grande Guerra, avvenuta lo scorso 16 febbraio. Gli encomiati sono stati Simona Bonello, Alessandro Bottero, Lara Carofiglio, Alice Cosentino, Giovanni Diale, Bianca Nicolini, Riccardo Nunziata, Giada Gariglio, Aurora Islami, Filippo Vastano e le professoresse Roberta Carrer e Amelia Malavetas.

Infine si è tenuta la premiazione del concorso letterario “Città di Andora – Il Giorno del Ricordo”, dedicato alle vicende del secondo Dopoguerra presso il confine orientale: il primo premio è andato a Tecla Lanaro, il secondo a Laura Gariglio, il terzo a Silvia Sbarra. Menzioni speciali sono andate a Angelica Giunta, Elena Ossola, Francesca Falone, Marinella Freccero, Raffaele Guatteri e Soledad Sofia Merlo