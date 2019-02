Andora, incidente al rally “Ronde Val Merula”: auto fuori strada e soccorritori mobilitati

Andora. Incidente nel primo pomeriggio di oggi, 10 febbraio 2019, al rally Ronde Val Merula, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Uno dei concorrenti, per cause da accertare, ha perso il controllo del proprio mezzo in corsa, finendo fuori strada. Coinvolte le due persone a bordo, per i quali è stato necessario l’intervento dei soccorritori.

Sul posto, due ambulanze della croce3 bianca di Albenga e di Andora. I militi, dopo aver prestato le prime cure sul posto, hanno portato entrambi i feriti, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.