Andora. Un San Valentino dedicato agli amori con i capelli bianchi, ovvero alle coppie che hanno raggiunto e superato il traguardo dei 50 anni di matrimonio. È “50 anni e più di amore insieme”, la festa organizzata dal Comune di Andora e riservata alle coppie più longeve della località savonese, che si svolgerà il 14 febbraio dalle ore 15 nel Dancing Il Timone con ingresso libero.

Si tratta di un’iniziativa congiunta degli assessorati comunali ai Servizi Demografici e alle Politiche Sociali, che si inserisce nel ricco calendario di intrattenimenti pensati per la terza età. Ad Andora sono circa 230 le coppie che hanno raggiunto e superato il traguardo delle nozze d’oro, arrivando alcune a quelle di diamante o ai 70 anni di unione.

“Con loro il dialogo è costante perché in questi ultimi quattro anni il sindaco Mauro Demichelis ha sempre inviato gli auguri ai coniugi che hanno raggiunto i 50, 55 e 60 anni di matrimonio con un attestato che si congratulava per un traguardo eccezionale soprattutto per la nostra epoca – spiega Maria Teresa Nasi, assessore ai Servizi Demografici – Con l’Assessorato alle Politiche Sociali vorremmo dare valore all’esempio di unione di queste coppie ma anche offrire un momento di svago, insieme ai coetanei, che difficilmente sarebbero riuscite a organizzare da sole”.

Tutto è partito da un’analisi delle fasce d’età della popolazione residente realizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali per individuare i servizi migliori da offrire, sia dal punto di vista assistenziale che ludico. “Abbiamo scoperto un tessuto sociale composto da anziani che hanno necessità di servizi a domicilio, sostegno economico o accompagnamento alla visite mediche negli ospedali ma anche persone con una grande voglia di fare vita di comunità tanto che abbiamo aperto un ulteriore centro sociale a Molino Nuovo, dopo quello di Vico Sant’Andrea – afferma Patrizia Lanfredi, assessore alle Politiche Sociali – Questi due spazi di ritrovo sono affollati ogni giorno e grande successo hanno anche le gite organizzate dal Comune”.

Le coppie che vogliono partecipare alla festa possono richiedere informazioni al Comune di Andora contattando lo 0182 6811230.