Andora 2019, rumors che sanno di certezza: “Sarà ancora Demichelis a guidare il centrodestra da candidato sindaco”

Andora. Ad Albenga in particolare, ma anche in altri Comuni interessati dalle prossime elezioni amministrative 2019, la corsa elettorale è stata segnata da dialoghi continui tra Forza Italia e Lega, forze della colazione di centrodestra, per trovare una quadra sul nome del candidato sindaco.

Una “problematica” che, però, non si è registrata e (a quanto pare) non si registrerà ad Andora, dove sembra ormai certa la ricandidatura dell’attuale primo cittadino Mauro Demichelis, con il largo benestare di entrambi i partiti.

“Tante le opere pubbliche così come gli eventi realizzati negli ultimi anni, che hanno fatto emergere grande apprezzamento nei confronti dell’attuale sindaco sia da parte dei cittadini che delle tante associazioni andoresi. Inoltre, l’amministrazione Demichelis è una delle poche che non solo non ha mai perso un consigliere, ma addirittura ne ha guadagnato uno (partito con 9, finirà con 10)”, è quanto si evince dagli ambienti di centrodestra. Parole che sanno di conferma.

Insieme a Demichelis dovrebbe essere confermata nella sua interezza, o quasi, anche l’attuale squadra amministrativa. In caso di conferma (che, ripetiamo, appare certa) Demichelis dovrà vedersela certamente con Flavio Marchiano della lista “Insieme Per Andora” che, già negli ultimi mesi dello scorso anno (2018), aveva annunciato la formazione della lista e la propria candidatura.