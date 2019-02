Vado Ligure. Pesante sconfitta casalinga per l’Amatori Savona, che non riesce a scardinare l’arcigna difesa a zona di Prato, proposta dalla squadra toscana praticamente per tutti e quaranta i minuti.

Prato vince meritatamente dopo aver di fatto condotto per tutta la gara. Le ragazze del presidente Mazzieri, oltre ad aver tirato con percentuali somiglianti a temperature siberiane, non sono state in grado di contenere difensivamente il trio Garatti, Vannucchi e Sautariello che in tre hanno confezionato il 90 per cento del fatturato della squadra ospite.

La disamina della partita potrebbe finire qui. Le biancorosse vadesi devono forzatamente giocare al massimo delle proprie possibilità per poter competere con le esperte squadre avversarie. Se oltre alla componente tecnica viene a mancare l’energia, difficile per le pappagalline non soccombere.

La cronaca dice di Prato che parte lanciato ed Amatori a rincorrere dopo un inizio letargico. Il trio toscano sopra citato mena le danze in attacco ed in difesa la compagine toscana si preoccupa di togliere i rifornimenti a Poggio. Il primo quarto si chiude con le biancoblù avanti di 3 (11 a 14).

La reazione delle vadesi è flebile. In difesa la compagine biancorossa non aggredisce ed in attacco si ci affida al tiro dalla lunga distanza con risultati raccapriccianti. L’unica che mantiene un minino di lucidità risulta essere Paleari che tiene in linea di galleggiamento la barca biancorossa. Si va al riposo lungo con Prato avanti 31 a 27.

Il leit motiv della gara non cambia anche nel terzo periodo. L’Amatori fatica le proverbiali sette camicie per fare canestro e spreca inopinatamente tutte le occasioni per agguantare le toscane che riescono sempre a fare la cosa giusta nei momenti decisivi dell incontro. Il terzo quarto si chiude con Prato in vantaggio per 41 a 48.

Nel quarto e decisivo periodo le pappagalline cercano di scuotersi di dosso il torpore che le ha attanagliate praticamente per tutta la gara. In almeno tre o quattro situazioni le vadesi arrivano ad un possesso di svantaggio ma Garatti e soci le rispediscono indietro.

Ad un minuto dalla fine la gara di fatto si chiude con un facile lay up di Vannucchi e sulla successiva palla persa dalle biancorosse. La sconfitta deve far riflettere le ragazze del duo Dagliano-Faranna che avrebbero potuto fare oggettivamente meglio sotto tutti i i punti di vista.

Ovviamente quando piove poi grandina e gli incroci degli altri risultati spingono l’Amatori al penultimo posto. Non rimane che rituffarsi in una settimana di lavoro cercando di migliorare gli errori evidenziati nel corso della gara di domenica. Sabato 9 febbraio alle ore a Firenze alle ore 18,45 altro scontro difficilissimo con la Florence.

Il tabellino della partita valevole per la 14ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Pallacanestro Femminile Prato 53-61

(Parziali: 11-14; 27-31; 41-48)

Amatori Pallacanestro Savona: Zignegno, Picasso 5, Lanari, Cambiaso, Paleari 14, Franchello, Dagliano 10, Zappatore 7, Preci 6, Leonardini, Poggio 11. All. R. Dagliano, ass. V. Faranna

Pallacanestro Femminile Prato: Garatti 18, Vannucchi 14, Sautariello 14, Innocenti 6, Agostini 4, Borghesi, Bencini 2, Ponzecchi 3. All. Neri, ass. Consorti

Arbitri: Andreini (San Bartolomeo al Mare) e Vicari (Imperia)