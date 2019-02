Altare: muore a 93 anni la poetessa Florette Morand, vedova di Aldo Capasso

Altare. Lutto ad Altare per la morte a 93 anni di Madame Florette Morand, vedova del celebre poeta e critico letterario Aldo Capasso, fondatore del Realismo Lirico, veneziano di nascita ma altarese di adozione.

La donna, a sua volta poetessa, era stata l’ideatrice del Premio Capasso. Ha vissuto ad Altare per più di 30 anni. “Era una persona ‘difficile’ e, come tutte le persone ‘difficili’, di un fascino incontestabile – la ricorda l’ex sindaco Davide Berruti – Una donna di altissima cultura e di grande umanità. Ha sempre creduto in me, anche quando io stesso non ci credevo. Le devo tanto, tantissimo.

Con affetto, penso a quando si rivolgeva a me e a molti altri, come i suoi ‘figli’. A distanza di tanti anni, mi ‘scuso’ per gli scherzi che da ragazzini le facevamo e che ricordo con nostalgia. Non c’era cattiveria. C’era il richiamo di quel fascino che ancora non comprendevo”.

I funerali verranno celebrati ad Altare.