Finale Ligure. Sentieri “massacrati” dalle moto da enduro, nonostante il divieto assoluto di transito per i mezzi a motore. E cartelli segnaletici divelti o abbattuti a causa delle attività di alcuni macchinari adibiti alla raccolta del legname dopo il gelicidio degli ultimi mesi.

A segnalarlo con malcelata amarezza è stato un escursionista, Guido Pighi, che oggi si stava occupando di tracciare un percorso per un prossimo raduno di biciclette, salendo dalla zona delle Manie fino a Colla San Giacomo. Il suo post su Facebook è stato poi condiviso da alcune realtà legate proprio all’Alta Via, altrettanto sconcertate per la situazione.

“Oggi su Alta via non è mancato nulla – è l’amaro sfogo – Dagli enduristi senza targa che gareggiavano in velocità, fino allo scempio che sta commettendo la ditta adibita alla raccolta legnami. Ho visto con i miei occhi come si lavora in questi casi, quando sono stato in Trentino e nel Bresciano. Qui invece riusciamo ad dare in mano i boschi a gente che spiana pure i cartelloni turistici, adibiti a segnalare i sentieri. Aggiungiamo canaloni fangosi scavati sui sentieri dai macchinari, che per esperienze passate non verranno sistemati, in attesa di diventare secchi d’estate e eccoti servito l’ennesimo scempio. Il tutto a pochi chilometri dalla casa della forestale di Pian Dei Corsi”.

Quello dei mezzi a motore sull’Alta Via non è purtroppo un fenomeno isolato: non più tardi di oggi carabinieri forestali hanno annunciato di aver denunciato tre persone che, con i loro fuoristrada, la percorrevano avendo addirittura “l’accortezza” di coprire la targa con il nastro adesivo per non essere identificati.

Anche l’altro problema però, quello della raccolta legname, sembra essere sentito: i macchinari utilizzati dalla ditta infatti sono pesanti, e scavano inesorabilmente il terreno. In più, secondo l’escursionista, sarebbero proprio questi mezzi ad aver divelto o piegato i cartelli segnaletici. Quale che sia la ragione, restano quei cartelli contorti.