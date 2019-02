Savona. Agg. ore 9.45: La neve ha iniziato timidamente a fare capolino anche sulla costa, ma per il momento non attacca. Nel centro di Savona i fiocchi scendono insieme alla pioggia, mentre nei quartieri e nelle zone più collinari le precipitazioni sono a carattere esclusivamente nevoso. Di conseguenza non si segnalano particolari disagi o problemi alla viabilità.

– Risveglio tranquillo questa mattina in provincia di Savona, dove alle 8 avrà inizio (nell’entroterra e nei bacini interni dell’area da Spotorno a Varazze) l’allerta arancione per neve. In Valbormida i fiocchi hanno iniziato a cadere già ieri sera, ma al momento non si registrano accumuli significativi; nella foto in alto la situazione a Carcare. Sulla costa invece piove in modo costante ma al momento non preoccupante.

Le scuole saranno chiuse questa mattina nei Comuni di Celle Ligure, Varazze, Stella e Sassello; aperte in tutto il resto della provincia. Clicca qui per il dettaglio

Tutto regolare al momento anche per quanto riguarda la circolazione dei treni. Possibili disagi sulla tratta Savona-San Giuseppe di Cairo, dove sarà garantito soltanto il 70% dei convogli (un “limite” che interesserà le linee per Alessandria, Torino e Fossano). Clicca qui per il dettaglio

L’allerta arancione sulle zone citate avrà fine alle 18, quando diventerà gialla fino a mezzanotte. Sulla costa tra Spotorno e Varazze invece sarà sempre e solo gialla e terminerà alle 13, mentre su tutta la zona A (da Andora a Noli) avrà fine alle 18.

