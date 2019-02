Albissola: inserisce per sbaglio la retro, uomo travolge e uccide la moglie

Albissola Marina. Ha inserito per errore la retromarcia del cambio automatico, ha accelerato e così facendo ha investito e ucciso la moglie. La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri a Pontevico, in provincia di Brescia: a perdere la vita la 72enne Natalina Muri, nata in provincia di Cremona ma residente ad Albissola Marina con il marito, Luigi Pellini, 79 anni.

E’ stato proprio lui, con un tragico errore, a investirla. Secondo quando ricostruito dai carabinieri intervenuti l’uomo sarebbe salito in auto dal lato del passeggero perché un’altra auto aveva parcheggiato molto vicino alla sua Bmw Serie 3 impedendogli di accedere al posto di guida. Mentre si trasferiva da un sedile all’altro, però, l’uomo avrebbe inavvertitamente inserito la retro e, successivamente, l’acceleratore (i dettagli non sono ancora chiari: l’esatta dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti).

L’auto a quel punto è scattata all’indietro centrando in pieno la donna, che attendeva fuori dal veicolo. Dopo averla travolta l’ha trascinata all’indietro per quasi 20 metri. La Bmw ha poi terminato la sua folle corsa schiantandosi contro altre tre auto parcheggiate. Immediato l’intervento dei soccorritori, mentre da Brescia decollava l’elicottero: una volta sul posto, però, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

La coppia si era recata in provincia di Cremona per far visita all’anziana madre in una casa di riposo. Nel viaggio di ritorno la decisione di fermarsi in un bar a Pontevico, prima di prendere la A21 per tornare ad Albissola. L’uomo è stato sottoposto al test alcolemico, risultato negativo; ora è ricoverato in stato di choc, e rischia di essere indagato per omicidio stradale. La salma della donna potrebbe rientrare nel savonese già nella giornata di oggi.