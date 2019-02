Albisola Superiore. Un incidente grave si è verificato poco prima delle 19.30 in corso Mazzini, ad Albisola Superiore.

Due i mezzi coinvolti nel frontale, e altrettante le persone: una donna, trasportata in codice rosso a Pietra Ligure, e un uomo in giallo al San Paolo di Savona.

Foto 2 di 2



Sul posto anche i Vigili del fuoco per estrarre le persone dalle lamiere, oltre al personale del 118 e ai militi della Croce bianca di Albissola Marina. In corso gli accertamenti per chiarire la dinamica.