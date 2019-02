Albisola 2019, Ivan Bertoli scioglie il gruppo “Nuova Rotta” per confluire in “Albisola in Movimento”

Albisola Superiore. “Di comune accordo, abbiamo valutato di sciogliere il gruppo ‘Nuova Rotta per Albisola Superiore’ per confluire come singoli cittadini in un progetto più grande, quello portato avanti dal gruppo ‘Albisola in Movimento’, che si ispira ai principi del M5S, del quale personalmente sono da tempo un sostenitore”. A dare l’annuncio è Ivan Bertoli, fino a oggi candidato sindaco proprio con la sua lista “Nuova Rotta per Albisola Superiore”: da oggi quel progetto confluisce in quello legato al MoVimento 5 Stelle.

“Dopo alcune riunioni sul territorio – spiega – in seguito effettuate anche da altre liste civiche, abbiamo deciso di effettuare una ricerca più mirata delle problematiche che gli albisolesi hanno sul proprio territorio. Da qui è emerso con amarezza che ormai il cittadino non crede più nel futuro, deluso da partiti di sinistra/destra camuffati da liste civiche, i quali propongono continuamente le stesse ‘ricette’. Abbiamo quindi ragionato sull’unico vero cambiamento che Albisola può e deve avere: basta progetti incompiuti o fantaprogetti, ma soprattutto basta bugie, riprendendo lo slogan da tempo sentito ‘Se lo diciamo lo facciamo’”.

Da qui la decisione di “sposare” la proposta del M5S: un progetto, spiega Bertoli, “dove il cittadino avrà risposte alle proprie domande, avrà la possibilità di vedere progetti finiti, che comportino un utilizzo ponderato delle risorse del territorio, per realizzare finalmente un miglioramento nella situazione della nostra cittadina, che ne comporti una rinascita in modo che Albisola torni ad essere effettivamente Superiore”.

Questa fusione comporta, di fatto, anche un passo indietro da parte di Bertoli. Dopo essere stato il primo candidato a scendere in campo, ora l’ex dipendente comunale rimette tutto in discussione: sarà la maggioranza a decidere se il candidato pentastellato sarà proprio lui oppure un attivista storico (come annunciato dal Meetup 20 giorni fa). “Ogni componente dei gruppi Nuova Rotta per Albisola e Albisola Torna Superiore – annuncia Bertoli – che condivida i valori fondanti del M5S e ne rispecchi i requisiti necessari, potrà iscriversi e partecipare in prima persona alle attività del Meetup delle Albissole, gruppo di attivisti che operano da anni sul territorio albisolese. Ognuno di noi è responsabile del futuro del proprio territorio: quindi o si cambia ora o non si potrà più tornare indietro”.