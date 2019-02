Albenga, tavolo verde sul progetto dei rii Fasceo e Carendetta: duplice tentativo per ottenere i fondi

Albenga. Tavolo verde, questa mattina (14 febbraio 2019), nel palazzo del Comune di Albenga, con un faccia a faccia tra l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Giorgio Cangiano e l’assessore all’agricoltura Mariangelo Vio, le tre associazioni di categoria agricole e i rappresentanti dei residenti sul futuro dei rii Fasceo e Carendetta.

Entrambi i corsi d’acqua, infatti, anche a causa di violenti eventi alluvionali, necessitano di una grossa opera di messa in sicurezza. E il Comune ha fatto la sua parte, predisponendo un progetto già “cantierabile”, ma è la “caccia ai fondi” a creare qualche problema.

“Con le associazioni e i residenti, – ha spiegato Cangiano, – abbiamo deciso di battere due strade: la prima presentando come previsto originariamente il progetto integrale per provare ad accedere ai fondi del dissesto idrogeologico, la seconda presentando un stralcio funzionale del progetto per ottenere le risorse del Psr. Ad oggi la cifra messa a bando per tutta la Liguria è di 700 mila euro, ma confidiamo che venga aumentata”.

“Vorrei sottolineare anche l’atteggiamento più che positivo manifestato dalle associazioni di categoria che, consapevoli dell’importanza del progetto, hanno dato la propria disponibilità a lavorare insieme per presentare una domanda che abbia tutte le caratteristiche richieste”, ha concluso il primo cittadino.