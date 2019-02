Albenga. Incidente stradale spettacolare, ma per fortuna senza gravi conseguenze ad Albenga. E’ successo nel pomeriggio di oggi sul ponte Rosso dove due auto, una Ford e una Volkswagen, si sono scontrate ed una delle due è rimasta incastrata sulla protezione di ferro che separa la carreggiata dalla pista ciclabile.

Per liberare le vetture è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre la polizia municipale si è occupata dei rilievi e della gestione della viabilità.

Invece gli occupanti delle auto coinvolte nello schianto, come detto, non si sono feriti in maniera grave.

Di recente, tra l’altro, era avvenuto un incidente simile ad una turista che aveva perso il controllo della sua auto ed era rimasta sospesa sulla stessa protezione stradale (leggi qui).