Albenga Runners: Carlo Cangiano ed Enrica Meneghetti “perle” alla mezza di Santa Margherita

Albenga. La mezza maratona internazionale delle Due Perle, quest’anno, a causa della mareggiata del 29 ottobre 2018 si è corsa su un percorso di tre giri ad anello tutto sul territorio sammargheritese anziché nel tradizionale tragitto con passaggio a Portofino. La 14ª edizione della gara ha visto il dominio in campo maschile del ruandese Primien Manirafasha mentre la competizione femminile è stata dominata dall’atleta azzurra Valeria Straneo.

Gli Albenga Runners splendono con le “due perle” ingaune. Carlo Cangiano fa suo il decimo posto assoluto in 1h17’05″, preceduto di poco dall’atleta spagnolo Martin Fiz, campione del mondo di Maratona nel 1995, e si mette alle spalle un certo Giorgio Calcaterra, capace di vincere per ben tre volte il titolo di Ultramaratona sulla distanza dei 100.

Enrica Meneghetti abbassa il suo primato personale di oltre un minuto ultimando i 21,097 km in 1h26’47″ ed ottiene il quarto posto assoluto nella classifica femminile.

In una giornata perfetta, anche per le favorevoli condizioni climatiche, ottime prestazioni per tutti le altre freccerosse in gara: 84° Leonardo Pace in 1h32’58″, 97ª Alice Nattero in 1h34’37” che si classifica terza di categoria, 165° Maurizio Valente in 1h40’56″, 189° Andrea Parodi in 1h43’23″ e con il tempo di 1h51’15″ fa il suo esordio in mezza maratona Adriana Ancuta.