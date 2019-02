Albenga Runners alla mezza maratona di Malta

Albenga. Saranno Michele Becchio e Marco Rogliatti a portare i colori della compagine ingauna domani, domenica 24 febbraio, nella Half Marathon di Malta.

La GiG Malta Marathon, meglio nota come la Maratona di Malta, con la sua Mezza e la non competitiva Walkathon, saranno l’evento sportivo più importante dell’isola, una gara immersa in un clima fantastico, un’esperienza sensazionale.

Un percorso immerso nei verdi paesaggi e nei borghi collinari dell’isola, con partenza dalla città di Mdina e arrivo nello splendido lungomare di Silema.

L’obiettivo per i due Albenga Runners, Michele e Marco, è sempre lo stesso, ovvero concludere i 21,097 chilometri divertendosi senza però disdegnare di dare un occhio al cronometro.