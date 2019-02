Albenga. C’è un sospettato per la rapina avvenuta ieri sera nella farmacia di via Milite Ignoto ad Albenga. I carabinieri, infatti, hanno arrestato un italiano: l’uomo era già stato individuato e portato in caserma ieri sera, poco dopo il colpo, e gli accertamenti successivi hanno convinto i militari di aver effettivamente individuato il responsabile.

Una rapina, quella di ieri, che secondo le prime testimonianze sarebbe la “fotocopia” di quella messo a segno a fine gennaio nella farmacia San Michele: in entrambi i casi il malvivente è entrato e, minacciando il personale con un coltello, si è fatto consegnare l’incasso del giorno, alcune centinaia di euro.

Le indagini dei carabinieri sono ora volte ad accertare se l’uomo sia responsabile anche del colpo di fine gennaio alla farmacia San Michele.