Albenga, rapinata la farmacia di via Milite Ignoto

Albenga. Indagini in corso ad Albenga per individuare il rapinatore che questa sera ha colpito nella farmacia di via Milite Ignoto.

Secondo le prime testimoniante il colpo sarebbe la “fotocopia” di quello messo a segno a fine gennaio nella farmacia San Michele: un uomo sarebbe entrato e, minacciando il personale con un coltello, si sarebbe fatto consegnare l’incasso del giorno, alcune centinaia di euro.

Sull’accaduto indagano i carabinieri: una persona si trova in questo momento in stato di fermo in caserma, ma non è ancora certo che possa essere effettivamente collegato alla rapina. Le indagini pertanto proseguono.

La stessa farmacia era stata bersaglio di una rapina anche nell’ottobre del 2014: clicca qui per l’articolo.