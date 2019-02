Albenga. Raid vandalico nella notte in piazza Pietro Nenni ad Albenga. Nel mirino sono finite diverse auto alle quali sono stati rotti i finestrini e danneggiata la carrozzeria.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti da parte della polizia municipale che, questa mattina, si è occupata anche dei rilievi del caso. La speranza è che un aiuto per identificare gli autori possa arrivare dalle immagini delle telecamere di video sorveglianza cittadine.

Speranza che ha anche il consigliere comunale di Forza Italia Eraldo Ciangherotti che, attraverso un post su Facebook (nel quale ha pubblicato anche le foto a corredo dell’articolo), osserva: “Che schifezza di degrado umano si riesce a raggiungere alle volte. Speriamo la videosorveglianza aiuti ad identificare gli autori, anche se ci spero poco avendo sentito la testimonianza delle vittime di un precedente episodio di atti vandalici (sempre in piazza Nenni) per i quali non sono riusciti a risalire a nessun responsabile dalle registrazioni delle telecamere. La cosa che più mi fa incattivire è la spiacevole sorpresa che i proprietari dei veicoli si trovano e soprattutto l’obbligo di spesa per chi non ha un’assicurazione sugli atti vandalici”.