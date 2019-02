Albenga, principio d’incendio negli edifici abbandonati di via Milano: intervengono i vigili del fuoco

Albenga. Sono ancora da accertare le cause del principio di incendio divampato questa mattina al terzo piano di uno dei “palazzo disabitati” di via Milano ad Albenga.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento ingauno, gli agenti della polizia locale ed un’ambulanza della croce bianca in supporto. Per fortuna non si registrano né feriti né danni particolari.

I condomini (mai terminati in quanto l’impresa che li stava costruendo è fallita) sono da tempo nel degrado, utilizzati come discarica a cielo aperto, ma anche dai senza tetto come rifugio e come punto di ritrovo per gli spacciatori ed i tossicodipendenti.

E’ quindi ipotizzabile che le fiamme siano state innescate da qualche “ospite abusivo” che ha trasformato gli immobili in rifugio d’emergenza.