Albenga potenzia la videosorveglianza nelle frazioni: 4 telecamere in arrivo a Campochiesa

Albenga. Dalla proficua collaborazione tra il Comune di Albenga e il comitato civico di Campochiesa, nella frazione arrivano 4 nuove telecamere per potenziare il sistema di videosorveglianza.

Due dei nuovi occhi elettronici saranno installati in nuovi siti, mentre i restanti due saranno posizionati in prossimità di altrettanti semafori. Le operazioni sono state avviate proprio nella giornata odierna (28 febbraio 2019).

Ma le novità non sono finite qui, come ha spiegato il sindaco Giorgio Cangiano: “Le nuove telecamere aiuteranno a migliore ulteriormente il controllo e la sicurezza di alcune zone della città e delle frazioni. In questo caso, il risultato è frutto della collaborazione tra il Comune e il comitato civico di Campochiesa”.

“Le quattro telecamere in questione sono state finanziate dal Comune, nell’ambito di un progetto ampio. Ne saranno installate anche altre, acquistate peró dai privati, con agevolazioni, che saranno poi collegate con i sistemi in forza alla nostra polizia municipale”.

“Naturalmente siamo pronti ad installarne anche in altre zone e frazioni, sulla base di accordi che potranno essere proposti dai cittadini”, ha concluso Cangiano.