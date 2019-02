Albenga. “Un disastro! Su richiesta di numerosi cittadini, questa mattina ho fatto sopralluogo nel parco della foce che questa amministrazione ha inaugurato durante il governo di questi 5 anni come “vero salotto” di Albenga. Insieme ad alcuni temerari lì presenti, abbiamo contato una ventina di alberi sradicati e abbattuti a terra dal vento dello scorso 28 ottobre”. La denuncia arriva dal consigliere comunale di minoranza Ginetta Perrone, dopo la “visita” effettuata in zona nella mattinata odierna.

“Per camminare nel parco, occorre fare una gimkana mozzafiato per restare in equilibrio. Eppure il vice sindaco Tomatis era stato chiaro il giorno dell’inaugurazione ad agosto 2017, quando aveva detto che avrebbe restituito la location ripulita per bimbi e famiglie” aggiunge.

“Chiediamo un intervento urgente e anche se l’ufficio stampa del Comune ci risponderà di averci già pensato, sollecitiamo la sistemazione del parco della foce perché così davvero rappresenta un pessimo biglietto da visita per chi in giornate come questa passeggia sul nostro lungomare”.

“Non si può trascurare in questo modo ciò che è stato inaugurato in pompa magna” conclude l’esponente forzista.