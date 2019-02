Albenga, le palazzine Arte di via Giotto senz’acqua: interviene il sindaco

Albenga. Ripristinare l’erogazione dell’acqua e riparare la perdita nelle palazzine di via Giotto. E’ questa la richiesta che il sindaco di Albenga, Giorgio Cangiano, ha avanzato ad Arte.

Rimasti senz’acqua, gli abitanti dei palazzi Arte di via Giotto hanno chiesto all’agenzia e all’acquedotto di risolvere la criticità. Non avendo avuto risultati, si sono rivolti al primo cittadino.

“Salve – ha scritto Claudia a Cangiano – in merito alla mancata erogazione dell’acqua nei palazzi ubicati in via Giotto (palazzi dell’arte) richiedo al Comune di Albenga o chi di dovere di intervenire per il disagio causatoci in questi giorni. Sollecito la questione informando che sono stati più volte avvertiti sia l’acquedotto che l’ufficio di Savona in questione (Arte) con scarsi risultati. Pregherei l’immediato intervento” .

Il sindaco è intervenuto rapidamente sollecitando Arte a ripristinare l’erogazione dell’acqua e a riparare la perdita affinchè cessino i disagi patiti dai residenti delle palazzine di via Giotto: “Ho sentito il presidente di Arte, che ringrazio, e mi ha informato che stanno intervenendo e che ritengono di risolvere a breve il disservizio”.