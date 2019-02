Albenga, lavori in corso alla Piave e torna lo “spettro” Cie. Cangiano: “Falso. Finché ci saremo noi non accadrà”

Albenga. Operai al lavoro e via vai conseguente di mezzi da e per la caserma Piave di Vadino e ad Albenga Tora lo “spettro” della possibile apertura di un Cie nell’ex struttura militare.

Un’ipotesi, però, seccamente smentita, per l’ennesima volta, dal sindaco Giorgio Cangiano che, oltre ad aver spiegato il motivo dei lavori in corso, è stato perentorio e categorico: “Il Cie ad Albenga non s’ha da fare e non si farà”.

“Presso la caserma Piave, – ha spiegato il primo cittadino ingauno, – sono in corso alcuni lavori, è vero. Ma si tratta di semplici interventi di conservazione della struttura e non celano nient’altro, tantomeno la possibile apertura di un Cie ad Albenga. Siamo sempre stati contrari e non lo abbiamo mai nascosto”.

“Appena informato, ho comunque preso contatti con la Cassa Depositi e Prestiti, proprietaria dell’area. Sono stati loro a promuovere l’intervento, che consiste ‘semplicemente’ nell’eliminazione di alcune parte di tetto e di tettoie in amianto. Anche se non lo ritengo necessario, lo ribadisco nuovamente: nessun Cie aprirà ad Albenga, almeno fino a quando ad amministrare la città ci saremo noi”, ha concluso Cangiano.