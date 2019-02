Albenga, l’associazione Adso ottiene un finanziamento da 100mila euro per il “Dopo di Noi”

Albenga. Il progetto “Dopo di Noi”, promosso dal governo Renzi, ad Albenga è stato attuato dall’associazione Adso, in collaborazione con il Comune, che ha richiesto ed è riuscita ad ottenere un finanziamento da 100mila euro.

Il progetto del “Dopo di Noi” prevede un percorso riservato alle persone con disabilità per permettergli di avere a disposizione luoghi dove vive da soli, abituandosi così alla futura mancanza dei genitori.

Per permettere ad Adso di portare avanti l’iniziativa, nei mesi scorsi il Comune di Albenga aveva concesso una casa in rione Risorgimento e i finanziamenti (concessi dal Governo e dalla Regione tramite Alisa) serviranno proprio per eseguire lavori di restyling ed ampliamento dell’immobile in questione.

Grandissima soddisfazione è stata espressa da Adso e dall’assessore Simona Vespo, che ha seguito in prima persona il progetto sociale, come ha spiegato il sindaco Giorgio Cangiano: “Questo risultato è motivo di soddisfazione non solo per l’associazione e per l’assessorato ai Servizi sociali del Comune, ma per tutta la città di Albenga. Siamo riusciti, insieme ad Adso, a portare avanti un progetto dal forte risvolto sociale e l’ottenimento di questo importante finanziamento non può che essere motivo di orgoglio per tutta la comunità”.