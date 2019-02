Albenga, l’amministrazione replica a Perrone: “Solo 3 i termosifoni guasti e intervento preso in carico. Polemica strumentale”

Albenga. Dopo il sopralluogo del consigliere di minoranza di Forza Italia Ginetta Perrone nella biblioteca civica di Palazzo Oddo, con conseguente attacco all’amministrazione comunale, non si è fatta attendere la replica della giunta Cangiano.

“La segnalazione di anomalie sul sistema di riscaldamento della biblioteca di Palazzo Oddo è stata recapitata all’ufficio tecnico lo scorso 6 febbraio e ci siamo subito attivati contattando la ditta che si occupa del Piano Calore, – hanno spiegato dall’amministrazione. – I tecnici hanno riscontrato il malfunzionamento di 3 termoconvettori, in cui non riusciva a fluire regolarmente l’acqua calda. Dunque, solo 3 impianti sulla totalità dei caloriferi presenti a Palazzo Oddo sono stati spenti”

“La temperatura di attesta intorno ai 18-19 gradi perché essendo gli altri impianti funzionanti non si è registrata alcuna emergenza. Ovviamente il guasto va riparato e la ditta sta attendendo i pezzi di ricambio necessari. Si tratta di tempi tecnici che, ovviamente, non dipendono dal Comune. La nostra amministrazione ha sempre riservato massima attenzione agli utenti e dipendenti di Palazzo Oddo e c così sarà anche in futuro”, hanno concluso dalla giunta Cangiano.