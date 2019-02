Albenga, la proposta del Comune: “Il marchio De.Co. per i 4 d’Albenga”

Albenga. Dotare i 4 d’Albenga del marchio De.Co. È questa la proposta del Comune di Albenga, già indicata al presidente della Cooperativa Ortofrutticola, che sarà discussa a breve nell’ambito di un tavolo verde ad hoc con le associazioni di categoria.

Il marchio De.Co. è un’attestazione che lega una produzione al luogo storico di origine e riguarda prodotti agroalimentari, gastronomici, ricette, dell’artigianato locale, ma anche feste, fiere, sagre oppure tecniche di coltivazione, allevamento o di pesca caratteristiche del territorio.

Un riconoscimento, ma anche una sorta di volano turistico-promozionale per i prodotti locali di cui Albenga vuole usufruire, puntando su asparago violetto, zucchina trombetta, pomodoro cuore di bue e carciofo spinoso.

“I 4 d’Albenga sono prodotti che caratterizzano il nostro territorio e, in quanto tali, vanno tutelati, valorizzati e promossi al meglio, – ha spiegato il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano. – E dotarli del marchio De.Co. potrebbe rappresentare un ulteriore spinta per farli conoscere e a apprezzare da una platea sempre più vasta”.

“Ne abbiamo già parlato con la Cooperativa Ortofrutticola, che negli anni ha sempre lavorato per la promozione e valorizzazione dei prodotti locali. A breve, poi, discuteremo la proposta nell’ambito di un tavolo verde. Il via libera rappresenterebbe, a nostro avviso, un ulteriore tassello per la promozione turistica della nostra città”, ha concluso il primo cittadino.